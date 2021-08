L’enquête belge sur les 39 Vietnamiens morts à bord d’un camion en 2019 est terminée

Le 26 mai 2020, une série de perquisitions avait été menée en Belgique et en France. Cinq perquisitions avaient ainsi été effectuées à Anderlecht, trois à Schaerbeek, trois à Molenbeek-Saint-Jean et une à Leeuw-Saint-Pierre, Ganshoren, Bruxelles, Uccle et Etterbeek.

Dans le cadre de l’enquête belge, plusieurs suspects ont déjà été libérés sous conditions et sous caution. Cinq suspects se trouvent encore en détention préventive. Le locataire d’une cache à Anderlecht est désigné par les enquêteurs comme une possible figure clé du dossier. Selon son avocat, Me Vandecasteele, l’homme nie cependant toute implication. La défense a d’ailleurs demandé vendredi matin sa libération sous caution, en vain.

L’affaire pourrait être renvoyée dans les prochains mois devant le tribunal correctionnel de Bruges.