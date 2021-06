L'EMA évalue l'utilisation du vaccin COVID-19 Moderna chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans

L'Agence européenne du médicament (EMA) a évalue l'usage du vaccin Moderna contre le coronavirus à destination des jeunes âgés de 12 à 17 ans.

Actuellement autorisé et utilisé chez les personnes de plus de 18 ans, le vaccin Moderna se base sur la technique du ARN Messager (ARNm): il contient cette molécule, qui s'appelle ARNm, qui donne des instructions pour produire la protéine spike, naturellement présente dans le Sras-CoV-2 et qui cause la maladie du Covid-19

Comme le détaille l'EMA, "le vaccin agit en préparant le corps à se défendre contre le Sras-CoV-2". Le CHMP, à savoir le comité qui évalue les médicaments à usage humain, procédera à l'évaluation des données soumises. Parmi celles ci se trouvent les résultats d'une large étude clinique qui comprend des patients âgés de 12 à 17 ans.

Suite à son analyse, le CHMP émettra un avis sur l'utilisation du vaccin chez cette tranche d'âge demandant éventuellement des études supplémentaires et les enverra à la Commission européenne, qui se chargera de la décision finale. L'avis de l'EMA est attendu, sauf exceptions, pour juillet.