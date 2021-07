L'EMA confirme que deux doses de vaccin semblent protéger contre le variant Delta

Deux doses de vaccin anti-Covid-19 semblent protéger contre le très contagieux variant Delta, a indiqué jeudi l'Agence européenne des médicaments (EMA).

"Des données émergentes provenant de preuves concrètes montrent que deux doses de vaccin protègent contre le variant Delta", a déclaré Marco Cavaleri, responsable de la stratégie vaccinale à l'EMA.

Les cas de Covid-19 ont recommencé à augmenter la semaine dernière en Europe après 10 semaines consécutives de recul, a annoncé jeudi la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sur fond de montée du variant Delta plus contagieux.

"Nous sommes conscients des inquiétudes causées par la propagation rapide du variant Delta", a poursuivi M. Cavaleri.

"À l'heure actuelle, il semble que les quatre vaccins approuvés dans l'Union européenne protègent contre toutes les souches circulant en Europe, y compris le variant Delta", a-t-il ajouté.

Quatre vaccins sont actuellement autorisés au sein de l'UE par l'EMA : Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Une récente étude de l'Institut public de santé anglais avait estimé que l'efficacité des Vaccins AstraZeneca et Pfizer était contre les formes symptomatiques, pour une dose : de 35% et de deux doses de 79%. Et pour les formes graves à une dose de 80% et à deux doses de 96%.