L'élévation: quand être le témoin d'une bonne action fait de nous une meilleure personne

Alors qu’une grande partie des théories notamment économiques partaient du principe que l’homme n’est mu que par son intérêt (la maximisation de son profit), qu’est ce qui explique que nous soyons parfois touchés aux larmes, inspirés par les bonne actions d’autrui ?

Un sentiment positif

Jonathan Haidt, un professeur américain de psychologie appelle cette émotion l’élévation. C’est un sentiment positif, que nous vivons lorsque nous sommes témoins d’actes inattendus de bonté, de courage ou de compassion. Cela nous donne envie d’aider les autres et de devenir nous-mêmes une meilleure personne.

Cette émotion n’est pas très connue car le champ de la psychologie sociale s’est historiquement d’abord intéressé aux émotions morales négatives comme la culpabilité et la colère. Ils voyaient la moralité comme un système de règles qui empêchent les individus de se faire du mal.

Le fait que nous soyons aussi sensibles aux bonnes actions d’autrui, quand bien même si nous n’en bénéficions pas directement, est une facette essentielle de la nature humaine.

Motivation

Voir quelqu'un qui prend de son temps et de ses ressources pour aider une personnes dans le besoin nous touche profondément. Cela nourrit en nous la vision optimiste d’une humanité positive. Certes, les humains peuvent être violents et cruels mais il y a aussi les côtés lumineux de la nature humaine qu’il vaut la peine d’éclairer.

Lorsque l’on étudie ce que cette émotion déclenche chez les personnes qui la vivent, ils disent que cela crée une forme d’ouverture, d’énergie qui donne envie de bouger, de rire d’être actif. Cela motive a dire des choses positives sur les personnes généreuses, d’écrire une chanson ou un poème, de jouer comme un enfant, de communiquer sur cet événement ; des éléments que l’on retrouve par exemple sur la plateforme d’aide aux réfugiés, où les personnes sont quotidiennement exposées à de la générosité et des actes de courage.

L’élévation est une émotion qui peut changer une vie : dans une étude de Jonathan Haidt, une personne par exemple racontait comment le fait que tant de personnes soient venues prendre soin de son grand père mourant avaient déclenché des sentiments toujours présents 7 ans après et que ces sentiments l’avaient motivé à devenir médecin pour à son tour prendre soin des autres.

Impacter toute une société

Une deuxième étude a confirmé ce portrait de l'élévation. Celle-ci a provoqué l'élévation dans un laboratoire en montrant des extraits vidéo d'un documentaire sur Mère Teresa à un groupe de participants. Les groupes de contrôle ont vu d'autres vidéos, y compris un documentaire émotionnellement neutre mais intéressant, et une séquence de comédie de l'émission de télévision "America's Funniest Home Videos".

Les participants qui ont regardé le vidéo-reportage se sont sentis plus aimés et inspirés, ils voulaient plus volontiers aider et ils étaient plus susceptibles de faire du bénévolat pour une organisation caritative humanitaire.

L’élévation est une émotion qui peut potentiellement impacter positivement toute une société. Alors que les mauvaises actions vont déclencher du dégoût, du cynisme ou de l’hostilité envers autrui, les bonnes actions vont avoir comme effet de défaire ces impacts négatifs et de augmenter les niveaux de compassion, d’amour et d’harmonie dans la société toute entière.

Déclencher l'élévation

Comment pouvons nous davantage nous exposer et partager ces aspects lumineux des humains et de la société ?

Nous pouvons nous engager dans la promotion des valeurs d’altruisme, de générosité et d’entraide de toutes la manières que nous connaissons (par exemple en partageant ce type de contenus sur les réseaux sociaux). Nous pourrions nous attacher à lire des histoires inspirantes : biographies de personnes qui ont eu un impact social particulièrement positif (comme Nelson Mandela ou Gandhi), récits de personnes qui se sont dépassées et ont inspiré tant d’autres à le faire (en partant de conditions sociales ou personnelles difficiles, comme Helen Keller).

La meilleure manière est peut-être simplement d’être ouverts à ce qui se passe autour de nous. Alors soyons attentifs, portons une attention particulière aux actes de bonté et de générosité qui fleurissent tout autour de nous. Nous pouvons aussi nous intéresser aux actes généreux, mêmes minimes, de nos proches et des personnes que nous rencontrons (compter les actes de générosité).

La beauté, dans toutes ses manifestations, peut aussi nous inspirer. Que ce soit des oeuvres d’art, que nous pouvons aller admirer dans une exposition, dans un musée, ou juste l’incroyable beauté de la nature.