L'élagage et l'abattage d'arbres est dangereux pour les oiseaux pendant la nidification

Chaque année, l'élagage et l'abattage d'arbres au printemps peut mener à la destruction de nids, avertit lundi la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux par voie de communiqué. Celle-ci accueille chaque printemps dans son centre de revalidation de jeunes oiseaux se retrouvant sans nid à la suite de ces pratiques.

L'élagage et l'abattage d'arbres avec des engins motorisés sont interdits en Région bruxelloise entre le 1er avril et le 15 août mais il n'existe actuellement aucune législation wallonne à ce sujet. Cependant, La Ligue tient à rappeler que "la perturbation et la destruction intentionnelle d'oiseaux sauvages, de leurs nids ou de leurs œufs durant la période de reproduction restent proscrites par la loi".

Elle conseille donc aux citoyens de reporter leurs travaux d'entretien à la fin de l'hiver, avant la montée de la sève et encourage les communes wallonnes à suivre l'exemple de la Région bruxelloise.