L'écoresponsable : ces vêtements qui soutiennent… la planète

Tout est parti d’un constat dans la tête de Gauthier et Ségolène : des sous-vêtements en seconde main, ce n’est pas possible. Ces deux jeunes, qui ont tout plaqué pour lancer leur marque, ont donc créé Le Slibard. L’idée est née il y a un peu plus d’un an : faire des slips, des caleçons et des culottes les plus écoresponsables possible.

"On produit au Portugal. On utilise des matières écoresponsables comme le coton bio et le micromodal, explique Gauthier Lagae, l’un des créateurs. Seules les fibres viennent d’Inde parce qu’on n’arrive pas encore à trouver plus proche. Tout le reste est confectionné au Portugal. On utilise aussi l’impression digitale qui économise beaucoup d’eau et d’énergie."

Mais pourquoi ne pas produire en Belgique ? "C’est plus compliqué de trouver ce que l’on cherchait et plus cher, il ne faut pas le cacher. On avait envie de se retrouver avec une première production où on était super convaincu de notre produit avec un prix abordable", précise Ségolène de Chestret. Mais les fondateurs continuent à chercher ce qui se fait de mieux pour aller encore plus loin dans leur démarche responsable et écologique.

Des motifs loin d’être choisi au hasard…

Si des abeilles et des ours polaires sont représentés sur leurs sous-vêtements, ce n’est pas anodin. Ils sélectionnent un animal et cherchent une petite association en lien avec l’espèce menacée qu’ils ont sélectionnée.

"Pour nous, c’est important de voir directement quel est l’impact que l’on a et de le communiquer assez facilement à nos clients." Ensuite, ils reversent une partie de leurs bénéfices, 15% soit pour l’instant 1 euro par caleçon, à l’association choisie.

Ces deux jeunes tiennent donc aussi à sensibiliser. Cette initiative, c’est aussi une manière de redonner du sens à leur vie professionnelle. "J’ai travaillé dans une grosse boîte pendant deux ans et demi. Mais à un moment, je me suis rendu compte que cela ne correspondait plus à ce que j’avais envie de donner comme sens à ce que je faisais dans ma vie", explique Ségolène qui ne s’habillait déjà plus qu’en seconde main depuis un moment.

Ils se sont lancés via une campagne de crowdfunding. Et ils ont plus que doublé leur objectif de base. Si, pour l’instant, Gauthier et Ségolène ne vivent pas encore de cette activité, ils travaillent déjà sur leur prochaine collection.

Loin d’être les seuls

Il y a deux ans, Marie Smits s’est lancée avec la même démarche mais pour les vêtements. Elle voulait développer un projet autour d’"une consommation plus raisonnée, plus locale". Et tout est parti d’un constat personnel. "Je me suis rendu compte que si je voulais trouver des alternatives plus responsables pour mon dressing, j’étais très limitée dans mes choix." Elle lance donc sa marque, Mardi, avec des matières naturelles et une production locale. "Je fais des modèles simples, qui vont durer longtemps avec de belles matières, de qualité." Et cela n’a pas été évident de trouver ces matières. "Une véritable chasse aux trésors. Mes critères, c’était : 100% naturel, fabriqué en Europe, avec des fibres qui viennent d’Europe aussi et c’est très difficile à trouver, et je voulais des matières certifiées donc, par exemple, les teintures non-toxiques." Mais, Marie constate qu’en peu de temps, les choses ont évolué. "Quand j’ai commencé, je suis allée sur un salon où tous les fournisseurs de tissu sont là et présentent leur catalogue. C’était il y a 2 ans et demi et il n’y avait que deux fournisseurs qui faisaient de l’écoresponsable. Aujourd’hui, quand j’y retourne, plus de la moitié du salon est dédiée à cela."

Que viennent chercher les clients ?

Pour Marie Smits, il y a vraiment deux types de clients qui passent la porte de son magasin. "Certains viennent clairement parce que c’est écoresponsable, qu’ils ont entendu parler de la marque et trouvent la démarche intéressante. Et ceux qui ne sont pas au courant et qui rentrent parce qu’une pièce leur a plu en vitrine. Quand ils essayent, je prends le temps de leur expliquer la démarche, d’où vient le vêtement, comment il a été conçu, c’est vrai que cela les emballe beaucoup plus."

Mais tout cela a un prix. "Dès qu’on utilise des matières naturelles et qu’on produit en Europe, les prix explosent. Voyant les prix que j’allais devoir appliquer, je me suis dit qu’il fallait vraiment faire des pièces qu’on puisse mettre pendant des années."

Si des petites marques en font leur fonds de commerce, les grandes marques ne sont pas en reste. Elles sont de plus en plus nombreuses à lancer des collections écoresponsables. C’est le cas par exemple du géant H&M mais les marques plus luxueuses s’y mettent aussi comme Gucci. Une tendance qu’elles suivent mais elles pourraient avoir un vrai rôle à jouer. "Les plus grandes marques font aussi un effort" explique Ingrid Van Langhendonck, la rédactrice en chef de So Soir. "Ces marques ont une vraie force de levier pour imposer des modes de production différents et elles le font. Elles jouent le jeu même si on n’est pas dans les démarches des petites marques qui font produire locale, avec des fibres naturelles. On reste quand même dans de la grosse production."

Mais, pour les grandes marques qui lancent des collections écoresponsables, il est certain que cela fait partie d’une stratégie marketing. "On est dans une démarche marketing aussi. Certaines marques font une collection écoresponsable et les 80% du magasin ne le sont pas. Mais je pense que n’importe quel client qui regarde les étiquettes s’en rend compte et voit que c’est toujours produit en Chine, en Inde ou au Bangladesh. Le seul conseil que l’on puisse donner, c’est de regarder les étiquettes" précise Ingrid Van Langhendonck.

Le confinement va-t-il changer la mode ?

Avec la crise du covid 19, beaucoup constatent une envie de changement de la part des consommateurs et une volonté d’aller vers le local et le durable. "On espère que le confinement va apporter ça à la mode" commente Ingrid Van Langhendonck. "Il y a une conscientisation aujourd’hui que ce soit au niveau de la mode, des objets qu’on achète mais aussi de la nourriture. Cette espèce de surconsommation dans laquelle on était tous embarqué, en étant presque persuadé que l’on ne pouvait pas en sortir, c’est en train de changer." Cette industrie souvent pointée du doigt pour être l’une des plus polluantes va-t-elle réellement changer ? De nombreux acteurs de la mode tendent en tout cas à être plus éthique et respectueux de l’environnement.