L'école fondamentale généralement moins chère en Flandre

C'est inscrit dans la constitution: l'enseignement en Belgique doit normalement être gratuit. Mais dans les faits, bien souvent, difficile de respecter ce principe entre les fournitures scolaires, les activités, voyages ou frais de garderie. Pourtant, dans l'enseignement maternel et primaire en tout cas, la Flandre impose de nombreuses limites et interdit par décret de facturer aux parents les fournitures nécessaires à l'apprentissage.

La plupart du matériel fourni dans les écoles néerlandophones

Dans sa maison de Tervuren, Magali Vandermeersch déballe les fournitures scolaires qu'elle a achetées pour ses trois filles, élèves dans une école néerlandophone. Deux classeurs pour Célestine et Zoé qui entrent en troisième primaire, une équerre et une calculatrice en plus pour Élise qui entre en cinquième, mais c'est tout!

"Tout le reste est fourni par l'école", précise Magali, "ils n'ont même pas besoin de plumier. Ils ont un petit bac dans lequel se trouve tout leur matériel : crayons, gommes, stylos, bics... qui sont fournis par l'école elle-même".