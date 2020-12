L'éclipse totale du Soleil au Chili et en Argentine en photos et vidéos

Le sud du Chili et de l’Argentine dans l’obscurité pendant plus de deux minutes lundi après-midi : la lune a totalement recouvert le disque solaire. Le spectacle a été total en Argentine, dans la région de Bariloche où étaient rassemblés sous un ciel maculé de bleu des milliers de personnes portant des lunettes de protection contre les rayons solaires.

En revanche le spectacle a été en partie gâché au Chili, à 800 km au sud de la capitale Santiago, par une pluie tombée sans discontinuer, de gros nuages noirs empêchant de distinctement voir la partie de cache-cache entre le Soleil et la Lune. Mais au moment de l’éclipse, les nuages ont perdu en épaisseur au-dessus de la plage du lac où étaient réunies des milliers de personnes couvertes de vêtements de protection contre la pluie.

Une famille indigène mapuche regarde l'éclipse totale de soleil à Carahue, région de l'Araucanie au sud du Chili, le 14 décembre 2020. Une éclipse solaire qui a duré environ deux minutes a plongé le sud du Chili et de l'Argentine dans l'obscurité lundi - © MARIO QUILODRAN - AFP

Les phases de l'éclipse totale du soleil - © RONALDO SCHEMIDT - AFP

"C’était magnifique, unique. On n’avait pas beaucoup d’espoir de la voir à cause des nuages, mais c’était unique quand le ciel s’est ouvert. Un miracle !", s’est enthousiasmé Matias Tordecilla, 18 ans, transcendé par le spectacle qu’il a vécu.

"C’est quelque chose que vous ne pouvez pas seulement voir avec vos yeux mais que vous pouvez sentir avec votre corps", a ajouté le jeune homme, qui a fait plus de 10 heures de route en famille pour vivre ce spectacle cosmique.

Cinthia Vega, une habitante de Pucon, dit avoir senti ses "poils se hérisser" sur sa peau au moment où l’obscurité s’est faite.

Des dizaines de scientifiques amateurs ou professionnels étaient arrivés depuis plusieurs jours pour installer leurs télescopes sur les flancs du volcan Villarrica, l’un des plus actifs du Chili, au milieu de la riche végétation du sud du pays.

Ils n’ont pas été récompensés comme en juillet 2019, lors de l’éclipse totale dans un ciel pur du nord du Chili, au milieu du désert de l’Atacama où se trouvent plusieurs observatoires astronomiques.

Spectacle total

A Carahue, plus proche de la côte pacifique, l’éclipse a été vécue en prières par les membres de la communauté indigène des Mapuches, la plus importante du Chili, qui voient dans ce phénomène la fin d’une époque et le début d’un nouveau processus.