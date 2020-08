L’AWSR lance une campagne de sensibilisation au profit des cyclistes et des piétons

L’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) a annoncé le lancement lundi de sa nouvelle campagne de sensibilisation pour la rentrée, sous la forme d’affiches de 2 m2 dans les grandes villes ou à l’arrière des bus des TEC ainsi qu’en radio et sur ses canaux numériques.

Le slogan de cette campagne qui coïncide avec la rentrée scolaire est : "Chaque panneau signale de vraies personnes. Partageons mieux la route", a indiqué l’AWSR dans un communiqué. Elle vise en particulier à attirer l’attention sur le partage de la route entre usagers et en particulier avec les piétons et les cyclistes.

"Cette année, avec les aléas (de la pandémie liée au) Covid-19, c’est particulier : de nombreux cyclistes et piétons se sont déployés avec bonheur ces derniers mois et se déplacent au cœur d’une circulation relativement + allégée +. La donne va changer en septembre en termes de densité de trafic, et pourrait surprendre plus d’un usager de la route, qu’il soit piéton, automobiliste, cycliste, motard, avec le risque d’accident qui va de pair", a expliqué l’AWSR.

Hausse des accidents en septembre

Selon elle, l’an dernier, entre juillet/août et septembre, une hausse de 7% de la moyenne journalière du nombre d’accidents corporels avait été constatée, tout comme une augmentation de 10% des accidents impliquant un cycliste (20% même pour les accidents impliquant un cycliste et une voiture).

Pour les piétons, 30% d’accidents en plus avaient été recensés entre juillet/août et septembre 2019.

C’est en capitalisant sur certains visuels de panneaux de signalisation routière, présents aux endroits clés de Wallonie, que cette sensibilisation à la présence accrue de cyclistes et piétons a été conçue, a souligné l’agence.