L'Awex et Liège Airport relaient un appel au don de matériel de protection pour la Chine

Cainiao, la filiale logistique du géant chinois de l'e-commerce Alibaba, a lancé le week-end dernier un appel à donation en faveur des hôpitaux de la province du Hubei, fortement touchée par l'épidémie de coronavirus. Wallonie-Bruxelles International (WBI), Wallonie-Belgique Tourisme, l'Agence wallonne aux exportations et aux investissements étrangers (Awex) et Liège Airport, où la filiale opère des vols vers la Chine, ont décidé de relayer cet appel au don de matériel de protection.

La Wallonie et la province du Hubei, qui connaît actuellement une crise sanitaire sans précédent, sont jumelées depuis 2012 et liées par de nombreux projets économiques, sociaux et culturels, rappellent les signataires de cet appel au don, qui ont envoyé un courrier en ce sens à leurs partenaires. Parmi eux, on retrouve notamment Pascale Delcomminette, l'administratrice déléguée de WBI et de l'Awex, et Luc Partoune, le patron de Liège Airport.

L'initiative est soutenue par le gouvernement wallon et l'ambassade de Chine à Bruxelles. La Hubei Charity Federation et la Croix-Rouge chinoise sont à la recherche d'équipements de protection spécifique pour les hôpitaux de cette province. Cainiao a lancé le week-end dernier un appel aux dons de matériel en leur faveur. Ce sont surtout des masques, des vêtements et des lunettes de protection qui sont recherchés. Pour pouvoir organiser le transport du matériel, qui se fera par voie aérienne médicale sécurisée, il est nécessaire de contacter au préalable l'Awex ou Liège Airport.

Toutes les formalités de transport, dédouanement en Belgique et en Chine seront prises en charge par les équipes de Cainiao et les autorités officielles chinoises, assure-t-on.