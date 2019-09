L'avocat de Christophe Henrotay dénonce un "abus de détention préventive"

Herman Van Holsbeeck, l’ancien manager général du club de football d’Anderlecht, a été inculpé pour corruption privée, pour blanchiment d’argent, faux et usage de faux et association de malfaiteurs. Il conteste les faits, même s'il admet certaines fautes dans le cadre de son activité.

Cette enquête avait déjà mené aux arrestations récentes et aux inculpations de l’agent de joueurs Christophe Henrotay. Ce dernier attend toujours son extradition vers la Belgique. Il est sous les verrous depuis son arrestation à Monaco mercredi.

S'il avait été convoqué en Belgique, il aurait pu se présenter ici.

Lui aussi est suspecté de blanchiment d'argent et de corruption dans le transfert de joueurs. Son avocat, Dimitri de Béco, ne comprend pas que son client ait été arrêté alors qu'il a toujours expliqué être à la disposition de la justice. "J'ai écrit au juge il y a des mois, et le juge actuel a ce courrier, explique-t-il. On ne le convoque pas, on ne me répond pas, et puis d'un coup on va l'arrêter chez lui, on l'entend, et on rentre à Bruxelles en le laissant là incarcéré à la prison de Monte-Carlo pour des semaines sans doute", dénonce-t-il.

Si Christophe Henrotay avait été convoqué en Belgique, les choses auraient été plus simples selon son avocat : "Si le juge d'instruction l'estimait nécessaire, il aurait pu le priver de liberté. Il aurait pu, au même moment, le faire perquisitionner. Cela aurait été un choix respectueux. C'est le droit de la défense. Mais ici, c'est de l'abus de la détention préventive", assène Dimitri de Béco. L'avocat précise en outre que son client a déjà bénéficié d'un non lieu prononcé en 2017 pour une instruction portant sur le même transfert.