L'avion du futur sera plus écologique… ou ne sera pas

A quoi ressemblera l’avion du futur ? Aura-t-il une forme différente, volera-t-il à l’hydrogène ou à l’électricité ? Une chose est sûre, il sera plus écologique, plus léger et moins gourmand en carburant. Au moment où l’aviation est en partie clouée au sol pour cause de Coronavirus et où l’aéronautique tourne au ralenti, chez Safran Aero Boosters, qui produit les boosters (compresseurs basse pression) pour les moteurs des Airbus ou des Boeing, des ingénieurs inventent et mettent au point ce qui volera sans doute en 2035.

La neutralité carbone en 2050 pour le secteur aérien

Le patron François Lepot est clair : "L’objectif du secteur aérien, c’est la neutralité carbone en 2050, pour y arriver, il faudra entre autres améliorer la technique et surtout sur le moteur, c’est là-dessus que nous travaillons, en particulier sur l’aérodynamique de nos boosters."

Explication : Les boosters du futur tourneront 2,5 fois plus vite. Cela va permettre de comprimer l’air plus fort, on va donc augmenter sa puissance et avec moins d’étages de compresseur, il sera plus compact. Evidemment, cela va engendrer des défis au niveau de la conception aérodynamique. Le rotor tournera à une vitesse deux fois plus importante et les ailettes qui le composent dépasseront la vitesse du son.

Ce que nous recherchons avec cette technologie, ce sont des gains de 15 à 20% de la consommation.

François Lepot nous emmène découvrir une machine mise au point par ses ingénieurs. Elle est expérimentale, unique au monde et capable de réaliser des soudures extrêmement solides. Georges Duchaine, le responsable des pièces de haute technologie vulgarise : "On va pousser tellement fort sur la matière et frotter tellement vite que l’on va créer une liaison parfaite. Une soudure sans gaz, sans flamme, sans brûlure avec à la clé, une liaison entre les deux pièces qui sera plus solide que les deux matériaux de base qui la composent, comme si la pièce était née avec cette forme-là. L’enjeu de ce procédé, c’est le positionnement des petites ailettes au centième de millimètre près. Ce positionnement extrêmement précis est directement lié à la consommation du moteur. Or ce que nous recherchons avec cette technologie, ce sont des gains de 15 à 20% de consommation. Cela tourne plus vite, c’est plus précis et il y a moins de fuites. Il s’agit d’un alliage de titane très léger et très résistant, et quand on soude, on n’a plus de vis, de boulons, de colle, c’est donc aussi un gain de poids."

Soudure de haute précision et design adapté pour alléger la structure

Dès le bureau d’études, les informaticiens simulent différentes situations pour chaque pièce. Là encore l’objectif c’est d’améliorer leur aérodynamisme, leur performance voire de les alléger. "Par exemple dans le cas d’un impact avec un oiseau de plusieurs kilos " nous explique François Durieu, chef de projet, "Nous sommes désormais capables de prédire grâce à de nouveaux outils de calculs le comportement des différentes pièces. Cela nous permet de corriger le design pour mettre de la matière au bon endroit pour renforcer certaines zones du booster, et pour alléger d’autres zones où il n’y a pas besoin de matière supplémentaire pour résister à ce type d’impact. Cela pourrait permettre des gains de poids."

Et matériaux composites : plus solides que le métal mais plus légers

Bien sûr, il y a aussi les nouveaux matériaux comme la fibre de carbone, ce que l’on appelle les matériaux composites. Chez Safran, on les utilise davantage car ils sont plus solides que le métal et aussi précis mais ce qui intéresse ces industriels de l’aéronautique, c’est qu’ils sont surtout plus légers.

Les bords d’attaques des ailes aussi en cure d’amaigrissement

A la Sonaca, on les utilise aussi mais cette fois, dans les slats, ces pièces mobiles à l’avant de l’aile qui se déploient au décollage et à l’atterrissage pour assurer la portance de l’avion, à faible vitesse. Pour François Mathieu, un des ingénieurs qui travaillent sur ces produits du futur à la Sonaca : "La grosse différence avec les matériaux classiques, c’est que l’intégration du composite permet une diminution du poids mais aussi du nombre de pièces, il permet même d’intégrer un nouveau système électrique de dégivrage des ailes. Le résultat, c’est une diminution de la consommation en carburant de l’avion. Ce système électrique de dégivrage est déjà adapté aux avions du futur qui auront des moteurs 100% électriques et où on ne pourra plus prélever l’air chaud qui venait des moteurs pour le dégivrage. Nous atteignons des gains énergétiques de 30 à 50% par rapport aux modèles classiques."

Même combat pour cet autre ingénieur, Responsable du Département. Michel Princen évoque l’aileron qui se situe à l’arrière de l’aile, plus précisément à son extrémité et qui contrôle le roulis (le mouvement de gauche à droite de l’avion) : "la grande révolution, c’est d’avoir intégré en une seule pièce, plein de composants qui sont assemblés d’habitude par rivets et par vis. Avec le composite, on a une structure unique qui est beaucoup plus légère. Seul bémol, il faut que cette pièce plus complexe à fabriquer soit "bonne" du premier coup. Mais sa surface aérodynamique est parfaitement lisse ce qui élimine les perturbations de l’air qui s’écoule autour de la pièce. Bref, on est passé d’une trentaine de pièces à une seule fabriquée en une fois. C’est plus léger et plus performant et plus économique."

L’Allègement ? Une constante dans l’aviation pour atteindre le zéro émission de CO2

André Grégoire, le Directeur technique à la Sonaca résume : "Le carbone a été utilisé pour gagner près de 30% du poids par rapport à des matériaux métalliques. L’effort de masse se poursuivra toujours dans l’aéronautique. Les gains en carburant sur les vols long-courriers sont significatifs. La recherche de la masse minimale restera une constante dans notre métier. Mais il y aura d’autres challenges, des ailes plus longues, plus flexibles avec des volets mobiles qui contribueront eux aussi à atteindre le "Zéro" émission de gaz à effet de serre avec la même sécurité. C’est tout l’enjeu de l’aviation de demain."

L’avion du futur sera-t-il plus écologique ? C’est en tout cas ce que nous ont affirmé, en cœur, tous ces professionnels, démonstrations à l’appui.