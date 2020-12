L'Autriche opte pour un troisième confinement strict après Noël

L’Autriche va instaurer un troisième confinement à partir du 26 décembre et sanctionner les récalcitrants aux tests.

"Du 26 décembre au 24 janvier, un couvre-feu s’appliquera à nouveau toute la journée" et non plus uniquement la nuit.

Après le 18 janvier, seuls les résidents s’étant pliés à un test antigénique pourront reprendre une vie sociale avant la levée générale des restrictions prévue à ce stade pour tous le 24 janvier, a précisé le gouvernement.

"C’est la seule façon de rouvrir le tourisme, la culture et la gastronomie en temps de pandémie et en même temps d’éviter que les chiffres n’explosent à nouveau", a déclaré le chancelier Sebastian Kurz lors.

"Pendant la semaine du 18 au 24 janvier, les écoles, les magasins et les restaurants seront ouverts à tous ceux qui ont subi un test antigénique de dépistage datant de moins d’une semaine", lit-on dans le communiqué.

Les enseignants, les commerçants et les conducteurs de transports en commun seront testés chaque semaine dès le 18 janvier.

Les magasins, les librairies, les musées et les écoles qui avaient rouvert le 7 décembre vont à nouveau fermer.

Les hôtels, les restaurants, les salles de sport et les salles de spectacle, qui eux n’avaient pas été autorisés à rouvrir, resteront aussi fermés jusqu’à cette date.

Le maintien de l’ouverture des sports en plein air, à partir du 24 décembre, est laissé à l’appréciation des autorités locales et régionales.