L'Autriche lève les contrôles avec 31 pays dont la Belgique, mais pas la Suède ni l'Espagne: voici pourquoi

L'Autriche va rouvrir le 16 juin sa frontière avec l'Italie fermée depuis le mois de mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé mardi le gouvernement qui va également lever les contrôles avec la plupart des autres pays de l'UE dont la Belgique, mais pas la Suède et l'Espagne.

"Oui, nous ouvrons la frontière. Oui, voyager en Italie, en Grèce, en Croatie par exemple sera possible", a déclaré lors d'une conférence de presse le ministre des Affaires étrangères Alexander Schallenberg.

Vienne a établi une liste de 31 pays avec lesquels la liberté de voyage va être rétablie à cette même date. La Belgique en fait partie, selon la presse autrichienne. La Suède, l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni en sont exclus. Pour ces pays, un test de dépistage négatif au Covid-19 ou un isolement de quatorze jours continuera d'être exigé.

"Si on regarde la courbe des infections pour 100.000 habitants au cours des sept derniers jours, on voit une grosse exception, c'est la Suède (...). C'est surprenant et c'est assez triste, parce que j'aurais bien aimé que cette façon sympathique de gérer une crise sanitaire soit couronnée de succès, malheureusement ce n'est pas le cas", a affirmé le ministre de la Santé Rudolf Anschober lors de cette conférence de presse.

Le graphique ci-dessous est en effet très parlant: alors que dans des pays très touchés comme la France et l'Italie, le virus est en voie de disparition, il est loin d'être en régression en Suède, où le taux de de nouvelles contaminations sur une semaine vient d'atteindre un nouveau record!