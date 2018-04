L'Australie va dégager 500 millions de dollars pour préserver sa grande barrière de corail

Le gouvernement australien consacrera ces prochaines années 500 millions de dollars (312 millions d'euros) à la préservation de la grande barrière de corail, a fait savoir dimanche le ministre de l'Environnement Josh Frydenberg. "Il s'agit du plus gros investissement de l'histoire", a-t-il précisé.

L'argent permettra de préserver le récif, améliorer la qualité de l'eau et endiguer la prolifération de certaines étoiles de mer s'attaquant au corail. Des solutions pour rendre le corail plus résistant aux hautes températures et à la lumière sont également à l'étude.

La grande barrière australienne est le plus large récif corallien au monde. Il s'étend sur 345.000 kilomètres carrés au nord-est du littoral australien et est inscrit au patrimoine mondial depuis 1981. Le blanchissement du corail s'est toutefois accentué ces dernières années, entraînant la perte d'un tiers des coraux.

M. Frydenberg a insisté dimanche sur l'importance du récif pour l'économie du pays, notamment sur le plan touristique. Quelque 64.000 emplois sont en effet directement liés au massif qui rapporterait chaque année 6,4 milliards de dollars (4 milliards d'euros) au pays.