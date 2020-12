L'audience de mardi est terminée dans le dossier des attentats à Bruxelles

La seconde audience de la chambre du conseil dans le dossier des attentats à Bruxelles s'est terminée mardi vers 13h15. Les débats se poursuivront et s'achèveront mercredi. La chambre du conseil devra décider qui des treize inculpés doit être renvoyé vers le tribunal correctionnel, qui doit être renvoyé vers la cour d'assises et qui doit bénéficier d'un non-lieu.

Me Sébastien Courtoy, conseil de l'inculpé Smail Farisi, a déclaré à l'issue de l'audience que son client n'avait rien demandé d'autre que ce le procureur fédéral requiert à son encontre, soit un renvoi en correctionnelle. Les frères Ibrahim et Smail Farisi sont suspectés d'avoir prêté leur appartement de la rue des Casernes à Khalid El Bakraoui, l'un des kamikazes. Ils auraient aussi nettoyé et vidé le logement juste après les attentats. "Je me suis conformé à la demande de M. Farisi, qui lui-même s'est conformé à la demande du parquet fédéral qui exige son renvoi en correctionnelle. Il risque donc une peine maximale de cinq ans de prison, pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Il a peur et il m'a demandé de plaider son renvoi en correctionnelle", a déclaré Me Courtoy. "Si on demande du côté du parquet son renvoi en correctionnelle, c'est pour éviter qu'il soit acquitté en pleine lumière à la cour d'assises", a-t-il ajouté. "On veut l'exfiltrer vers un tribunal correctionnel, à l'abri des regards pour éviter qu'on acquitte un innocent qui est resté dans un trou pendant 22 mois. Cette demande montre la faillibilité totale des raisonnements, grotesques voire malhonnêtes, du procureur fédéral, ce qui aura une répercussion sur la grille de lecture du jury d'assises vis-à-vis de tous les accusés", a encore commenté Me Courtoy.

"J'espère que la Belgique prendra ses responsabilités"

"On a tellement de questions à poser quand on a vécu un tel traumatisme... C'était très important pour moi de poser quelques questions, même si j'y ai pensé toute la nuit et que je stresse", a déclaré Abdallah Lahlali, victime d'une explosion à l'aéroport de Bruxelles-National, mardi en début d'après-midi, à l'issue de la seconde journée d'audience de la chambre du conseil dans le dossier des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016.

"J'espère que la Belgique prendra ses responsabilités, que le procès aille jusque la fin, parce qu'au début on a été abandonnés par tout le monde, par les autorités", a encore déclaré Abdallah Lahlali. "C'était un parcours du combattant dans les démarches à réaliser pour être reconnu comme victime. Mais j'ai confiance en mes avocats et en la justice belge. Je panique, je stresse, je tremble, mais c'était important de venir poser mes questions".

Le collègue d'Abdallah Lahlali, Manuel Martinez, victime de la même explosion, s'est lui aussi rendu à l'audience mardi. "J'étais bagagiste pour Swissport. Au moment de la première explosion, j'étais dans l'aéroport, avec mon collègue Abdallah", a-t-il relaté. "Aujourd'hui encore, je dois marcher avec des béquilles ou être en chaise roulante. C'est très très dur d'être là, parce qu'on repense à ce qu'il s'est passé le 22 mars 2016", a-t-il confié.