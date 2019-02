L'attestation de soins électronique déjà utilisée par un médecin sur deux

La moitié des généralistes actifs en Belgique utilise déjà l'application eAttest, qui leur permet d'envoyer l'attestation de soins par voie électronique à la mutuelle de leurs patients. Ce système sera progressivement déployé chez d'autres prestataires de soins, comme les dentistes en 2019. La ministre de la Santé publique Maggie De Block se dit satisfaite mercredi du nombre croissant de généralistes qui en font usage.

"C'est une excellente nouvelle pour le patient. Il ne doit plus remettre d'attestations papier à sa mutuelle et reçoit plus vite son remboursement. Pour les généralistes aussi, c'est un grand pas en avant", indique la ministre.

►►► Lire aussi: L'attestation de soins électronique débarque chez les généralistes

Le Collège Intermutualiste National (CIN) a réalisé fin de l'année dernière une enquête auprès de 5.335 personnes, dont il ressortait que les répondants appréciaient tout particulièrement le remboursement plus rapide et la simplification administrative.

L'Inami soutient la numérisation de ces attestations de soins et des certificats via la plateforme MyCareNet.