L'athlète paralympique Marieke Vervoort, qui souffre d'une maladie incurable, a réalisé son dernier rêve à Zolder

L'athlète en fauteuil roulant Marieke "Wielemie" Vervoort a réalisé jeudi son dernier souhait en roulant à bord d'une Race Lamborghini Huracan Evolution sur le circuit de Zolder. Marieke Vervoort, 40 ans, souffre d'une maladie dégénérative incurable. "J'ai pu réaliser beaucoup de rêves. Celui-ci est le dernier", a déclaré la championne paralympique 2012.

Le dernier souhait de Marieke Vervoort a été organisé en collaboration avec Niels Lagrange, qui pilote une Lamborghini en Championnat d'Europe.

"Le soleil brille, la Lamborghini est prête et l'adrénaline traverse mon corps. Je me sens bien et je suis prête pour cela, même si cela va demander beaucoup à mon corps", indiquait Vervoort peu avant son défi.