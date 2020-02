L'Arche pointe (au moins) 35 ans d'abus sexuels perpétrés par Jean Vanier, son fondateur

L'Arche, une organisation qui accueille dans le monde entier des personnes ayant une déficience intellectuelle, a dévoilé ce samedi une enquête interne dans laquelle son fondateur canadien Jean Vanier, décédé en 2019, est accusé d'abus sexuels sur plusieurs femmes.

Cette enquête a permis de recueillir les témoignages "sincères et concordants portant sur la période 1970-2005" de six femmes adultes, non handicapées, avec lesquelles Jean Vanier "a initié des relations sexuelles, généralement dans le cadre d'un accompagnement spirituel, et dont certaines ont gardé de profondes blessures", explique l'Arche internationale dans un communiqué.

Une emprise psychologique et spirituelle de Jean Vanier sur ces femmes

Les investigations, menées par un organisme indépendant, n'ont pas identifié de personnes handicapées parmi les victimes, est-il précisé.

"Ces agissements indiquent une emprise psychologique et spirituelle de Jean Vanier sur ces femmes et soulignent son adhésion à certaines des théories et pratiques déviantes du père Thomas Philippe", ajoute l'Arche. Le dominicain Thomas Philippe, père spirituel de Jean Vanier et figure encombrante de l'Arche, a été soupçonné d'agressions sexuelles sur des femmes.

"Nous sommes bouleversés par ces découvertes et nous condamnons sans réserve ces agissements en totale contradiction avec les valeurs que Jean Vanier revendiquait par ailleurs", ont écrit les responsables de l'Arche Internationale, Stephan Posner et Stacy Cates Carney, dans une lettre adressée aux membres de l'organisation.

L'Arche, dont le siège international est à Paris, est une fédération d'associations qui anime 154 lieux dans 38 pays où des personnes handicapées mentales vivent, spécificité de ces communautés, avec leurs accompagnants, salariés ou volontaires.

L'association est active en Belgique avec sept communautés implantées à Aywaille, Bruxelles, Namur, Bierges, Mortsel, Moerkerke et Tronchiennes. "Notre compassion et notre sympathie vont vers les personnes courageuses qui ont pu dire leur souffrance et la violence dont elles ont été victimes", a réagi Tommy Scholtes, porte-parole de la conférence épiscopale de Belgique. "Toute notre amitié va aussi vers L'Arche et les personnes et les communautés qui la font."