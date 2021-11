L’annonce du CST en Wallonie a-t-elle engendré un "boost" de la vaccination contre le coronavirus ?

Une déclaration de la ministre de la Santé wallonne laissait entendre que la mise en place du Covid Safe Ticket (CST) aurait multiplié par quatre le nombre de premières doses des vaccins anti-covid administrées par jour en Wallonie. Pourtant, les données officielles de la vaccination en Wallonie ne laissent constater qu’un impact mesuré de l’arrivée du CST sur le nombre de premières doses administrées. Il y a par ailleurs une confusion entre le nombre de personnes qui ont pris rendez-vous pour se faire vacciner et les chiffres des primo-vaccinés effectifs.

La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, affirmait le 23 octobre dernier lors d’une interview publiée dans les colonnes de La Libre Belgique : "Avant que l’on annonce notre intention d’adopter le CST, aux alentours du 20 septembre, on avait à peu près 600 personnes par jour qui étaient primo-vaccinées. On est ensuite passé en moyenne à 1200 par jour. Et depuis l’annonce de la mise en place imminente du CST, on est quasi à 2600-2700 personnes par jour. On a quatre fois plus de personnes qui s’inscrivent à la vaccination."

En application depuis le 15 octobre dans la région de Bruxelles, le CST est effectif en Wallonie depuis le 1er novembre. A la mi-octobre la rédaction Web publiait un article mettant en évidence le fait que le Covid Safe Ticket n’avait jusqu’alors pas "dynamisé la vaccination de manière significative" dans le pays.