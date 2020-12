L’année 2020, le grand retour de la télévision linéaire

​​​​​Alors que les jours défilent et qu’on arrive tout doucement au terme de cette année 2020, c’est l’heure des bilans et des rétrospectives. On peut le dire, 2020 restera une année très spéciale. Ce virus arrivé de Chine, a semé la zizanie dans le monde entier.

Les Belges ont paniqué et souvenez-vous, avaient même dévalisé les grandes surfaces de papiers toilettes, de la farine et de pâtes. Les Belges ont découvert le coronavirus, ce virus qui a traversé le monde entier, et ils ont finalement dû se rendre à l’évidence : la covid-19 était bien là et l'est toujours en cette fin d'année.

De nombreux citoyens se sont donc tournés vers les médias pour se tenir au courant de l'évolution de ce virus méconnu de tous.

"Deux Belges sur trois ont déclaré suivre davantage les médias depuis l’apparition de cette crise sanitaire", témoigne Bruno Clément, responsable du JT de la RTBF.

En 2020, s’informer est devenu une préoccupation majeure

Il est clair que les CNS et autres Comité de Concertation ainsi que les éditions spéciales du JT ont rythmé la vie des Belges cette dernière année. La télévision linéaire, a de nouveau, attiré un public, un public qui veut s’informer et se tenir au courant de l’évolution de la pandémie mais aussi de l’actualité en tant que tel.

Et par ailleurs, beaucoup de Belges ont suivi ces émissions spéciales en direct sur la RTBF, en suivant quotidiennement le JT et plus de 20 éditions spéciales depuis le mois de mars, explique Bruno Clément, responsable du JT de la RTBF.

L’édition spéciale du 12 mars annonçant le lockdown a même été suivie par 1 million de téléspectateurs.

En plus des rendez-vous d’actualité en télévision et sur le web, le besoin d’informations était tellement important que la crise sanitaire a même amené la création d’émissions comme "Chez Vous avec vous" encore "Questions en Prime", par exemple.

Les sites d’actualités, les autres gagnants de cette crise

Toujours d’après le sondage les sites d’infos sont eux aussi les principaux gagnants. De nombreuses personnes ont attrapé le reflexe de s'informer en ligne via les tablettes, portables ou leurs ordinateurs. Le site info de la RTBF quant à lui, a également attiré jusqu’à 700.000 visiteurs.

"C’est énorme", rajoute Bruno Clément sur le plateau du JT de 19H30.