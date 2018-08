L'animateur Stéphane Pauwels inculpé de complicité de vol avec violence, RTL le suspend

L'animateur radio et télévision sur RTL Stéphane Pauwels avait été privé de liberté mardi après-midi à Mons pour une éventuelle complicité dans un "home invasion", un vol avec violence commis dans une maison à Lasne en mars 2017, indique mercredi la porte-parole du parquet fédéral, Wenke Roggen. La direction de RTL Belgium a d'ailleurs décidé de suspendre l'animateur.

Libéré mais inculpé

Il a été libéré mercredi en fin d'après-midi alors qu'il avait fait appel à l'avocat Sven Mary. L'avocat de l'animateur confirme que son client n'a pas été placé sous mandat d'arrêt. L'avocat n'a par contre pas voulu dire si Stéphane Pauwels a été inculpé ou pas. De source judiciaire, nous avons appris que l'animateur avait été inculpé de complicité de vol avec violence avec arme, la nuit et en bande.

Selon les informations de la RTBF, ce vol s'inscrit dans une instruction plus vaste relative à une série d'une vingtaine de vols à main armée avec effraction commis entre début 2015 et fin 2017 et à un trafic de stupéfiants. Des faits reliés à la criminalité organisée, ce qui justifie le fait qu'ils soient traités par le parquet fédéral.

Peu de temps après sa libération, Stéphane Pauwels s'est exprimé sur Twitter :