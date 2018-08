L'animateur Stéphane Pauwels privé de liberté et interrogé pour complicité présumée dans un vol à Lasne

L'animateur radio et télévision sur RTL Stéphane Pauwels a été privé de liberté mardi après-midi à Mons pour une éventuelle complicité dans un "home invasion", un vol avec violence commis dans une maison à Lasne en mars 2017, indique mercredi la porte-parole du parquet fédéral, Wenke Roggen, confirmant ainsi une information de Sudpresse.

Selon les informations de la RTBF, ce vol s'inscrit dans une instruction plus vaste relative à une série d'une vingtaine de vols à main armée avec effraction commis entre début 2015 et fin 2017 et à un trafic de stupéfiants. Des faits reliés à la criminalité organisée, ce qui justifie le fait qu'ils soient traités par le parquet fédéral.

Son implication présumée dans cette affaire n'est pas précisée plus en détail à l'heure actuelle par le parquet fédéral.Au total, 12 personnes ont été interpellées et entendues dans le cadre de ce dossier. Le juge d'instruction a décidé de placer cinq d'entre elles en détention préventive.

Selon nos informations, Stéphane Pauwels aurait déjà été interrogé ce lundi, et confronté à un autre suspect dans ce dossier.

Il comparaît ce mercredi matin devant le juge d'instruction, qui décidera de son éventuel maintien en détention.

Contacté par Belga, RTL Belgium ne souhaite pas commenter une affaire "qui relève de la vie privée" d'un animateur. Stéphane Pauwels ne sera toutefois pas présent à l'antenne mercredi soir pour présenter la soirée de Champions League.