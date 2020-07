L'ancienne tour de tir à Wetteren en feu et évacuation de la Stationsplein

Une incendie s'est déclaré samedi à l'ancienne tour de tir à la gare de Wetteren, non loin de Gand. Personne n'a été blessé mais les habitations proches ont été évacuées. Il est conseillé aux habitants des environs de rester à l'intérieur avec les portes et fenêtres fermées.

Le feu est sous contrôle. La phase communale du plan général d'urgence et d'intervention a été enclenchée.

Les personnes habitant dans le centre de Wetteren et notamment la Stationsplein sont invitées à rester à l'intérieur avec les portes et fenêtres closes et à couper d'éventuels systèmes de ventilation par mesure de précaution.

Une déviation a été mise en place pour la circulation. Les citoyens concernés ont été avertis via le système Be-Alert.