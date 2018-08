L'ancien boxeur Tarik Sahibeddine maîtrise un déséquilibré qui voulait s'introduire dans le cockpit de l'avion

L'individu avait "l’intention de détourner l’avion" selon Romera.

Sahibeddine serait intervenu pour "tenter de raisonner l’individu", qui se serait montré plus de plus en plus agressif, avant "de le plaquer au sol, le ligoter et le maîtriser jusqu’à l’atterrissage et l’intervention des forces de police de l’aéroport de Roissy".

Ovationné par les autres passagers, Sahibeddine a ensuite été invité à prendre une photo dans le cockpit.

Selon BFM, il s'agirait de l'acte d'un déséquilibré qui souhaitait "conduire l'avion pour rejoindre ses amis à Munich".