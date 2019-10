L'ancêtre de l'Homo Sapiens vivait il y a 200.000 ans en Afrique australe: qui est-il? Comment l'a-t-on découvert? Et Lucy alors?

La découverte annoncée dans Nature concerne un ancêtre qui a vécu à une période beaucoup plus récente, il y a 200.000 ans. Et qui est à l'origine de l'homme moderne (Homo sapiens).

La généalogie génétique permet de tracer des modèles de migration. Les chercheurs ont étudié le matériel génétique prélevé sur des populations vivant actuellement en Namibie et en Afrique du Sud. Ils ont analysé 200 génomes mitochondriaux : ce sont des marqueurs génétiques qui sont uniquement transmis par la mère. Et les tests ADN ont révélé la présence du plus ancien lignage maternel porté par ces populations, que les généticiens appellent "LO".

Localisation du désert du Kalahari (en rouge) - © Par Jc86035 - Wikipedia

Où vivaient les Khoïsans il y a 200.000 ans?

Le génome des Khoïsans est resté identique (sans diverger) de -200.000 ans à -130.000 ans environ, les chercheurs en déduisent que cette première communauté humaine moderne aurait vécu dans la même région pendant 70.000 ans.

Cette région est appelée aujourd'hui le désert du Kalarahi. Elle est située au sud du fleuve Zambèze, qui part de l'actuelle Namibie, traverse le nord du Botswana et va jusqu'au Zimbabwe. Mais les modèles climatiques ont montré que, il y a 200.000 ans, c'était une région humide, verdoyante et même luxuriante. Elle abritait un immense lac appelé Makgadikgadi.

Lorsque le climat a commencé à changer, le lac a progressivement disparu, le terrain s'est asséché, poussant les populations à émigrer vers des terres plus vertes. Certains sont partis en direction du nord-est, d'autres vers le sud-ouest (et beaucoup plus tard hors d'Afrique). Toutefois certains Khoïsans sont restés et sont parvenu à s'adapter à la sécheresse. Actuellement leurs descendants y vivent toujours et sont restés chasseurs-cueilleurs.