L'amiante, matériau mortel, est encore présent partout autour de nous

isolation de conduites et conduits de cheminées;

Autant dire que ce matériau de rêve a rapidement trouvé sa place dans de très nombreuses pièces des maisons et bâtiments :

Encore présent dans de très nombreux bâtiments, l'amiante a été longtemps utilisé pour la simple raison qu'il est peu onéreux. Par ailleurs, c'est également résistant au feu, à la traction, aux produits chimiques corrosifs et un bon isolant thermique et électrique.

Malgré des instructions recommandées dans un rapport confidentiel il y a dix ans à l'école Julie et Mélissa à Grâce-Hollogne , les travaux requis pour se protéger de l'amiante présent dans la cour, les façades des bâtiments et même dans le faux-plafond des classes, n'ont pas été entrepris.

Extrait de la brochure "L'amiante dans et autour de la maison" - © Région wallonne

La liste est encore longue, son utilisation est telle que l'OMS estime que 125 millions de personnes dans le monde y sont exposées sur leur lieu de travail.

Bombe à retardement

L'utilisation massive d'amiante a seulement commencé à se résorber dans les années 1970, soit plusieurs décennies après son inondation du marché. Le problème étant que les maladies liées à l'amiante se déclarent généralement 20 à 40 ans après son inhalation.

L'amiante n'est dangereux que s'il est manipulé, détérioré ou transformé : le risque réside dans l'inhalation de fibres invisibles à l’œil nu qui s'en seraient détachées. Cette poussière extrêmement nocive peut provoquer une série de maladies dites "de l'amiante". Notamment, l’asbestose, le mésothéliome (un cancer rare de la plèvre ou du péritoine), des affections pleuropulmonaires, les cancers du poumon et du larynx.

La plupart de ces maladies conduisent bien souvent à la mort. Si le nombre de décès exact est difficile à approcher, les estimations ont de quoi effrayer : l'OMS estimait à 107.000 le nombre de morts dans le monde pour la seule année 2004 tandis que l'IHME, un institut de Washington plaçait la barre à 220.000 en 2016.

Selon cette dernière étude, 2800 personnes en sont mortes en Belgique en 2016, soit près de 25 décès pour 100.000 habitants, faisant de notre pays le quatrième le plus meurtrier par habitant derrière le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Italie. Bernard Hermans, directeur technique du laboratoire a-ULaB, précise toutefois qu'"il est délicat d'attribuer un décès au cancer des poumons puisqu'il est multifactoriel. La cigarette et l'amiante fonctionnent en synergie. Le nombre de décès pourrait tout aussi bien être sous-estimé".