L'ami fidèle pour voyager partout, le "frigobox", une histoire bien belge

Il est un ami que l’on ne souhaite pas oublier chez soi quand on part en vacances, tant il est garant de fraîcheur pour transporter nos boissons et aliments, et ce dès le moment du trajet en voiture, sur des routes chargées en direction du soleil. Cet ami fidèle, c’est le frigobox.

"Objet de l'été" par excellence, le frigobox est en fait un belgicisme que le comte Léopold Lippens, bourgmestre de Knokke, avait rendu célèbre dans les années 80 quand il a souhaité qualifier une typologie de touriste du terme "touriste frigobox" pour désigner des visiteurs de la côte belge qui emmenaient avec eux leur nourriture et boissons et donc ne consommaient pas assez sur place.

L’expression a connu un grand succès à tel point que même un groupe de chanson humoristique wallon porte fièrement le nom de "Frigobox!".