L'Ambassadeur Britannique, Martin Shearman : "maintenant il faut regarder vers l'avenir"

Le Brexit interviendra vendredi 31 janvier à minuit. L’Ambassadeur Britannique en Belgique, Martin Shearman, nous parle du Brexit en ce jour historique.

Le Parlement européen a donné mercredi à Bruxelles son feu vert définitif à l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, qui doit intervenir ce vendredi après trois ans et demi d’incertitudes depuis le référendum de 2016 et 47 ans de relations difficiles.

Au terme du vote, la plupart des eurodéputés ont entonné la chanson "Ce n’est qu’un au revoir" ("Auld Lang Syne", une chanson d’origine écossaise) en se prenant par la main dans un rare moment d’émotion collective.

L’ambassadeur commente : "Comme vous le savez nous avons eu des débats très vifs au Royaume-Uni, mais nous avons pris une décision par le biais du référendum, et cette décision a été confirmée après les élections de décembre dernier, maintenant il faut regarder vers l’avenir".

Le gouvernement conservateur britannique reste cependant optimiste. Le ministre de l’Économie Sajid Javid a promis une "décennie de renouveau". Les réductions d’impôts et l’augmentation des emprunts pour l’investissement sont tous à son ordre du jour. Pour l’ambassadeur "c’est une opportunité et nous n’allons pas tourner le dos à nos amis européens, mais cela nous permet aussi de resserrer les coudes avec nos autres amis dans les autres régions du monde".

Perte de l’idéal européen ?

"Non je pense que non, et je crois que pour mon pays l’idéal européen ce sont des valeurs que nous partageons, comme la démocratie, le libre-échange, a protection des droits humains. Et toutes ces choses restent importantes, nous voulons continuer à collaborer avec nos amis et nos voisins".

Possibilité de travailler ?

L’ambassadeur rassure : "Mon Premier ministre souhaite une immigration qui permette d’attirer des personnes du monde entier qui puissent contribuer à notre économie et notre société".

Réversible ?

"La décision est claire, nous avons voté, nous allons sortir, mais vous savez avec la politique tout est possible dans le future" dit-il en conclusion.