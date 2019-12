L'amarrage de la capsule spatiale Starliner avec l'ISS compromis, selon la Nasa

La nouvelle capsule spatiale de Boeing, Starliner, a été lancée vendredi depuis la Floride pour une mission d'essai cruciale pour la Nasa, mais un problème important affectait sa trajectoire initiale. La Nasa a précisé que l'amarrage de la capsule avec l'ISS, qui doit s'effectuer samedi, était compromis.

La mission non habitée doit durer huit jours, pour un aller-retour vers la Station spatiale internationale (ISS), et est une répétition générale pour la reprise des vols habités depuis les Etats-Unis, interrompus depuis 2011.

Le décollage s'est déroulé normalement et la capsule s'est détachée sans problème de la fusée Atlas V environ un quart d'heure après le lancement, avant l'aube à Cap Canaveral.

Mais l'insertion orbitale était "non nominale", ont indiqué Boeing et la Nasa, ce qui signifie que la capsule n'est pas encore sur la bonne trajectoire pour rejoindre l'ISS. Starliner n'a pas allumé ses moteurs comme prévu pour gagner en altitude et atteindre l'ISS, qui est à environ 400 km de la Terre.

Boeing a indiqué que la capsule était sur une "orbite stable". "Starliner a eu une insertion non-nominale. Mais nous contrôlons le vaisseau. L'équipe de navigation et de contrôle réfléchit à la prochaine manoeuvre", a tweeté Boeing.

Puis la Nasa a brusquement mis fin à la retransmission en direct de la mission en promettant plus d'informations plus tard.