L'alcool dans le hockey: la troisième mi-temps trop arrosée?

"L'alcool est fortement présent dans la culture du hockey après les matchs. Maintenant, c'est comme dans tous les sports, on est content et on boit un petit verre. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès et dans l'abus" nous confie en bord de terrain Simon Gougnar, Red Lions et joueur au Watducks. "Dans tous les sports collectifs, il y a une convivialité qui s'installe mais parfois les troisièmes mi-temps peuvent être trop festives" confirme Patrice De Walque, président du Rix Hockey Club.

Au Watducks, le bar a décidé de ne plus servir d'alcool jusqu'à la fin du mois de février. Des bières à 0% sont proposées. Une tournée minérale temporaire mais imposée qui ne passe pas toujours auprès des membres. Certains ont même décidé de "boycotter" le bar et de moins acheter de boissons durant 1 mois. Du côté du Rix Hockey Club, l'alcool à 0% est encouragé mais pas question de tournée minérale complète. Le club préfère miser sur des voitures tonneaux ou encore des lunettes simulant la marche en état d'ébriété. "Nous avons reçu des plaintes de riverains. Or le hockey prône le respect et la convivialité. C'est plaintes ont donc été l'élément déclencheur. Nous voulons continuer de respecter nos valeurs" ajoute Patrice De Walque.

Des actions soutenues par la Ligue francophone de hockey :"C'est suite à un appel à projet de la Ligue que cette campagne a été mise en place. Trois clubs se sont finalement lancés dans l'aventure. C'est déjà un début ! D'autres clubs se questionnent du coup. Ils réfléchissent désormais à la problématique de l'alcool dans notre sport" explique Dominique Coulon, secrétaire général de Ligue francophone de hockey. "Nous ferons le bilan en fin de saison pour voir comment nous pouvons reprendre le projet dans sa globalité et relancer éventuellement de nouvelles idées et une nouvelle campagne de sensibilisation. Le but n'est pas d'interdire l'alcool. La catégorie des jeunes est ciblée car elle est plus fragile" ajoute-t-il. Du côté du Watducks, on a déjà décidé de poursuivre la démarche bien après le mois de février comme le détaille Frédéric Barré, responsable de la campagne "La Coupe est pleine".