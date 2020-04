L'aide de la sage-femme indépendante pour les naissances en période de confinement

Sarah Michel est sage-femme indépendante. Elle travaille dans la région de Mons et fait partie des rares sages-femmes qui accompagnent les accouchements à domicile. Elle propose également des préparation à l'accouchement, suivi de grossesse et de post-partum. Depuis le début de la crise du coronavirus, elle reçoit beaucoup plus d'appels, tout comme ses consœurs. "

L'accouchement à domicile, ça ne s'improvise pas

Sarah Miche, sage-femme indépendante dans la région de Mons - © RTBF

Peu de sages-femmes proposent l'accouchement à domicile. Et pour le faire, il faut respecter toute une série de conditions d'ordre médical et examiner les motivations des parents. Si la seule motivation est la peur du contexte lié au coronavirus, ça ne suffit pas nous explique la sage-femme. Certaines de ses patientes ont fait ce choix récemment, certainement dans le but de ne pas aller à l'hôpital mais il s'agit de futures mamans qui avaient déjà envisagé l'accouchement à la maison et qui étaient dans les conditions de santé pour le faire.