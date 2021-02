L’Agence Spatiale Européenne lance une campagne de recrutement d’astronautes, la Belgique ira-t-elle dans l’espace ?

Comme on peut le voir ci-dessus, ce processus pour avoir la chance d’aller dans l’espace sera long. Entre l’ouverture des candidatures et la désignation des lauréats, 19 mois se seront écoulés.

C’est un évènement rare et attendu par bon nombre de candidats à l’espace. Cette année, plus de dix ans depuis la dernière campagne de sélection, l’ESA recrute à nouveau.

Depuis Frank De Winne en 2002 et 2009, plus aucun Belge n’a été dans la station spatiale internationale. Alors y aura-t-il à nouveau un Belge dans l’espace dans les années à venir ? Pas si sûr… Pourtant, lors de la dernière sélection, plusieurs de nos compatriotes s’étaient portés candidats à l’instar d’Arnaud Mahieux et Alice Michel, astrophysiciens à l’Institut royal d’aéronomie spatiale.

Ce qui me motive le plus c’est de faire avancer la science pour mieux comprendre l’environnement dans lequel on vit.

Quel enfant n’a jamais rêvé d’aller dans l’espace ? Aucun. C’est ainsi qu’il y a plus de dix ans, Arnaud Mahieux s’était présenté aux sélections de l’agence spatiale européenne.

"C’était la possibilité de postuler pour un métier incroyable. J’ai toujours rêvé de voir la Terre d’en haut. En plus cette sélection n’a pas souvent lieu. Quand on travaille dans ce domaine, c’est l’occasion de faire un métier incroyable, de faire avancer la science et d’aller dans des endroits où l’être humain n’avait jamais été auparavant."

Un métier certes passionnant, mais qui n’en reste pas moins risqué. "C’est un métier dangereux. Rien que pour y aller il y a des risques. Sur place on est en apesanteur et ce n’est pas bon pour le corps. On est soumis aux particules énergétiques du soleil et ça peut altérer la santé."

Mais pour Alice Michel qui travaille depuis 17 ans à l’institut royal d’aéronomie spatiale et qui a également été candidate à l’espace, être astronaute est plutôt sûr.

"Le Vendée globe se termine maintenant. Très peu d‘hommes ont fait le tour de la terre en voilier en solitaire. Le fait d’aller sur l’ISS et bientôt sur la lune, ça reste un métier dangereux, mais les risques sont moindres. Il y a tellement d’études qui sont faites au sol pour préserver la sécurité des astronautes que les accidents sont très très rares. Il y a eu deux accidents mortels très graves, mais les fusées aujourd’hui sont très fiables."