L'âge de l'adolescence s'étend de 10 à 24 ans selon une étude

L'adolescence irait de 10 à 24 ans et non plus de 14 à 19 ans. C'est ce que trois scientifiques de l'université de Melbourne (Australie) avancent dans un article publié dans la revue "The Lancet".

La puberté débute lorsqu'une partie du cerveau appelée l'hypothalamus commence à libérer une hormone activant les glandes pituitaires et génitales du corps. ​​​​​​Mais avec "l'amélioration du niveau de vie et une meilleure nutrition dans les pays développés", cette phase de la vie survient désormais dès l'âge de 10 ans.

La phase de l'adolescence, elle, durerait jusque 24 ans. Ils évoquent certains arguments biologiques comme le fait que le cerveau continue à évoluer après l'âge de 20 ans ou que les dents de sagesse sortent après 25 ans chez certains.

Les auteurs de cet article évoquent aussi des raisons sociales qui expliqueraient pourquoi cette phase serait plus longue aujourd'hui: entrée dans l'âge adulte plus tardif, même constat pour le mariage et parentalité.

Une définition trop limitée

Les chercheurs affirment que notre définition actuelle de l'adolescence est trop limitée car "l'adolescence englobe des éléments de croissance biologique et des transitions de rôles sociaux majeurs, qui ont tous deux changé au cours du siècle dernier", expliquent les scientifiques.

"Une définition élargie, et plus inclusive de l'adolescence, est essentielle pour des lois, des politiques sociales et des services appropriés." De cette façon, les jeunes pourraient être accompagnés plus longtemps.