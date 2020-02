L’Afsca rappelle la salade "Garden" norvégienne au saumon fumé

Les salades "Garden" norvégiennes de la marque Sodebo sont susceptibles de contenir la bactérie listeria monocytogenes, avertit mercredi l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) qui demande aux consommateurs de ne pas consommer le produit et de le ramener au point de vente d’où il est issu.

Suite à une notification via le système RASFF (système d’alerte rapide européen Food et Feed), la présence possible de listeria monocytogenes a été décelée dans le produit. Les salades, vendues par portions de 240g dans un emballage en plastique portant le numéro de lot 06862511, auraient normalement été consommables jusqu’au 18 février 2020.

Le produit a été distribué via les supermarchés Carrefour et Match en Belgique.

Pour toute information complémentaire, le point de contact de l’AFSCA pour les consommateurs est disponible au 0800/13.550 ou via pointdecontact@afsca.be.