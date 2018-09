L'Afsca rappelle du maïs pour popcorn de la marque Seeberger

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) rappelle du maïs pour popcorn de la marque Seeberger. Un dépassement des normes d'aflatoxines et ochratoxine A y a été décelé, indique-t-elle mardi.

Ce produit a été vendu par paquets de 500g dans les magasins Match à Wangenies, Cora à Anderlecht et Intermarché à Brunehaut. Les lots concernés sont les L435136, L437019, L437018 et L435137. La date de durabilité minimale qui y est renseignée est le 31/01/2020.

Les aflatoxines et l'ochratoxine A sont produites par des moisissures. Leur ingestion en quantité excessive ou répétée est nocive pour la santé.

Les consommateurs sont appelés à ramener les paquets en cause à leur point de vente. Ceux qui désirent plus d'informations peuvent prendre contact avec l'Afsca par téléphone au 0800/13.550 ou via l'adresse pointdecontact@afsca.be.