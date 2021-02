L’Afsca rappelle des gressins au sésame de la marque "Stiratini"

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) retire de la vente et rappelle vendredi, auprès des consommateurs, plusieurs variétés de grissini (gressins) de la marque "Stiratini" en raison d’une teneur trop élevée en résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène) dans les graines de sésame. Les produits étaient vendus dans différents magasins de Belgique.

Plusieurs lots sont concernés : les "Grissini Brotgebäckstangen mit Leinsamen, Sesam und Mohn" de 230g arborant les numéros et dates limites de durabilité minimale L200831 et 31/08/2021 ; L201014 et 14/10/2021 ; L201015 et 15/10/2021. Les "Grissini Brotgebäckstangen mit Sesam" de 150g estampillés L200923 avec pour date limite de consommation le 23/09/2021. Et, enfin, les "Grissini Brotgebäckstangen mit Sesam" de 250g présentant le numéro de lot L201008 et la date limite de consommation 08/10/2021.

Ce rappel fait suite à une notification via le système d’alerte rapide européen Food & Feed (RASFF).

Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent prendre contact avec l’Afsca par téléphone au 0800/13.550 ou par mail à l’adresse pointdecontact@afsca.be.