L'Afsca rappelle des compléments alimentaires de la marque Muscletech

L'Afsca procède, mardi, au rappel de compléments alimentaires "Hydroxycut Hardcore Next Gen" et "Hydroxycut Harcore Elite" de la marque Muscletech en raison d'une teneur trop élevée en caféine. L'agence sanitaire demande de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.

Il s'agit, d'une part, du produit intitulé "Hydroxycut Hardcore Next Gen", vendu par boîtes de cent capsules. L'autre complément, nommé "Hydroxycut Harcore Elite", est vendu par boîtes de 110 capsules. Dans les deux cas, tous les numéros de lot et toutes les dates de durabilité minimale sont concernés.

Les produits ont été vendus via différents magasins en ligne.

L'Afsca insiste régulièrement auprès des consommateurs sur le fait qu'ils doivent être conscients que les achats en ligne à l'étranger ne sont pas toujours sûrs.

Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent prendre contact avec le point de contact de l'Afsca au 0800/13.550 ou via pointdecontact@afsca.be



Belga