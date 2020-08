L'Afsca rappelle des barres aux fruits et aux noix pour cause de salmonelle

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a ordonné lundi de retirer de la vente les barres aux fruits et aux noix "Brazil & Sultana with peanuts and almond" de la marque Eat Natural en raison de la présence de la bactérie salmonelle détectée dans le produit. L'avertissement fait suite à une notification du système d'alerte rapide européen Food et Feed (RASFF).

L'Afsca demande de ne pas consommer cette friandise et de la ramener au point de vente dans lequel elle a été achetée.

Il s'agit du produit "Brazil & Sultana with peanuts and almond" de la marque Eat Natural dont les dates de durabilité minimale sont comprises entre août 2020 et juin 2021. Les barres de 50 grammes portent comme code EAN le 50676262, tandis que les multipack (3x50g) affichent comme code EAN le 5013803666149.

Le produit est vendu en Belgique en ligne et via différents points de vente physiques, notamment chez Albert Heijn, Match, Carrefour et Proxy Delhaize.

Pour toute information complémentaire, l'Afsca est joignable via l'adresse e-mail pointdecontact@afsca.be ou par téléphone au 0800/13.550.

L'Afsca prévient par ailleurs qu'il est possible que ce rappel de produits fasse l'objet de mises à jour et invite dès lors les consommateurs à consulter régulièrement le site web de l'agence ou ses réseaux sociaux.