L'AFSCA met en garde contre des nuggets sans mention de l'allergène "moutarde"

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) met en garde lundi contre quatre produits dont les étiquettes ne mentionnent pas l'allergène "moutarde". "Suite à une notification via le système d'alerte rapide européen Food et Feed, l'Afsca a décidé de retirer ces produits de la vente", les consommateurs allergiques peuvent les rapporter, les autres peuvent les consommer sans risque.

Il s'agit de "Veggie Nuggets" de 160 grammes de la marque SoFine dont les dates de péremption vont jusqu'au 17/01/2020. Ces produits ont été distribués chez Jumbo et Carrefour.

Les "Veggie nuggets - congelé" de 320 grammes de la marque SoFine dont la date de péremption est le 22/11/2020 sont aussi concernés. Ils étaient distribués chez Jumbo.

Toujours de la marque SoFine, les "chicken sticks" de 160 grammes dont les dates de péremption vont jusqu'au 14/01/2020 sont également concernés. Ils ont été vendus chez Carrefour, Match, Jumbo, Colruyt, Intermarché, Cora, Carrefour market Groupe Mestdagh.

Enfin, les "Vegan nuggets" de 160 grammes de la marque ProLaTerre dont les dates de péremption sont 30/12/2019 - 6/01/2020 - 14/01/2020 - 20/01/2020 contiennent également l'allergène non notifié. Le produit a été distribué via différents supermarchés en Belgique dont Bioplanet, Carrefour, Match, CORA et Carrefour market Groupe Mestdagh, ...

Les consommateurs présentant une allergie à la moutarde sont appelés à ramener ces produits en magasin.