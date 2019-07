L'Afsca lance une nouvelle campagne de sensibilisation des professionnels aux allergènes

La communication des informations allergènes auprès des consommateurs par les entreprises s'est améliorée en 2018, selon l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) qui a effectué des contrôles plus stricts l'an dernier, mais il reste des efforts à faire, note l'AFSCA mercredi dans un communiqué. D'où l'idée de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation.

Le non-respect de la législation sur les allergènes est la première cause de résultat d'inspection non favorable dans le secteur de la distribution et de l'Horeca. Ainsi, en ce qui concerne les denrées alimentaires non emballées (vrac, plats au restaurant, ...) 39% des commerçants n'étaient pas en mesure d'informer correctement les clients en 2018. L'AFSCA a donc décidé de sensibiliser le secteur en lançant une campagne d'information spécifiquement destinée aux entreprises alimentaires, en plus des formations gratuites données annuellement par l'AFSCA aux commerçants.