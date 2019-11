L'AFSCA fait rappeler des lots de chorizo de la marque La Alegria

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a décidé de retirer de la vente le produit Chorizo Picante de la marque La Alegria en raison d’une présence possible de la bactérie Listeria monocytogenes. Il est demandé de ne pas consommer cette charcuterie et de la ramener au point de vente dans lequel elle a été achetée.

L’agence a pris cette décision à la suite d’une notification du système d’alerte rapide européen Food et Feed (RASFF).

Les lots concernés portent les numéros 37 et 39 et sont originaires d’Espagne. Le produit indique que sa date de durabilité minimale est le 30 avril 2020, précédée de la mention "À consommer de préférence avant le (ou avant fin)". Il a été distribué par les magasins Wine and More (496 Chaussée De Marche, 5101 Erpent) et La Provençale (Halles de Luxembourg, au Grand-Duché (Leudelange))

Plus d’informations sont disponibles auprès du point de contact de l’AFSCA pour les consommateurs : 0800/13.550 ou pointdecontact@afsca.be.