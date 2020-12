L’AFSCA et Saint-Michel retirent les sablés framboise Bonne Maman de la vente

La Biscuiterie Saint Michel retire, en accord avec l’AFSCA, le produit 'sablés framboise' de la marque Bonne Maman de la vente et le rappelle auprès des consommateurs en raison d’une teneur trop élevée en résidus de produits phytopharmaceutiques (oxyde d’éthylène) sur les graines de sésame, indique mardi la société dans un communiqué.

La firme demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté afin d’obtenir un remboursement.

Le produit, conditionné en paquet de 150 grammes, porte le numéro de lot E241220 et comme date de durabilité minimale (DDM) le 24/12/2020. Les biscuits incriminés ont été vendus entre le 31 janvier et le 14 décembre 2020 dans divers supermarchés et détaillants en Belgique.