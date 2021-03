L'afrophobie, le racisme contre les personnes noires, sous-estimée selon le Conseil de l'Europe des Droits humains

La commissaire du Conseil de l'Europe pour les droits humains, Dunja Mijatovic, a appelé les 47 pays membres à s'engager plus concrètement dans la lutte contre le racisme et la discrimination à l'égard des personnes noires.

"Le racisme et la discrimination raciale contre les personnes d'ascendance africaine est un problème répandu mais peu reconnu en Europe. Il est temps de le reconnaître et de prendre des mesures pour combattre plus efficacement l'afrophobie", a-t-elle déclaré vendredi en présentant un nouveau rapport.

Il est essentiel de s'attaquer à l'héritage du colonialisme et de l'esclavage, a-t-elle affirmé, et de reconnaître la responsabilité de ces violations.