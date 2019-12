L'AFMPS lance PharmaStatut, une application pour vérifier la disponibilité des médicaments

PharmaStatut - 05/12/2019 L’AFMPS lance PharmaStatut, la nouvelle application en ligne qui collecte et publie des informations sur la disponibilité des médicaments en Belgique. Des informations à jour aideront les patients, les médecins, les pharmaciens et l’industrie pharmaceutique à réduire l’impact des médicaments indisponibles. Plus d’informations : www.pharmastatut.be