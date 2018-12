L'aéroport londonien de Gatwick rouvre malgré le signalement d'un drone

Avec des avions cloués au sol, les voyageurs ont dû prendre leur mal en patience, dormant parfois à même le sol dans l'aéroport. Des appareils ont été détournés vers d'autres villes au Royaume-Uni voire à Paris et Amsterdam.

La législation actuelle, renforcée cette année, interdit leur utilisation à moins d'un kilomètre d'un aéroport et à une altitude supérieure à 400 pieds (122 mètres). Les coupables risquent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement pour atteinte à la sécurité d'un aéronef.

Le directeur général de l'aéroport, Stewart Wingate, a dénoncé une "activité très ciblée qui visait à fermer l'aéroport et à causer le maximum de perturbations juste avant Noël".

De nombreux retards et annulations consécutifs à cette fermeture étaient toutefois encore enregistrés vendredi.

Bien que les drones incriminés n'aient pas été interceptés, ni leur(s) opérateur(s) retrouvé(s), l'aéroport avait rouvert son unique piste vendredi matin après avoir pris des "mesures" pour atténuer la menace, en collaboration avec la police et l'armée, avait expliqué sur la BBC le directeur opérationnel de Gatwick, Chris Woodroofe, refusant d'en dire plus.

Une volonté de perturber le trafic aérien

L'aéroport de Londres-Gatwick est resté fermé jeudi soir en raison de survols de drones intempestifs depuis mercredi soir. Au vu du comportement des drones, qui apparaissent et disparaissent fréquemment, l'aéroport soupçonne un groupe de vouloir perturber intentionnellement le trafic aérien en cette période de fêtes.

"C'est activité très ciblée qui visait à fermer l'aéroport et causer le maximum de perturbations juste avant Noël", a dénoncé le PDG de l'aéroport, Stewart Wingate. Il s'est dit "désolé des désagréments que ce comportement criminel a causé aux passagers". "Nous travaillons de façon très étroite avec la police et les services de sécurité pour essayer de résoudre cela", a-t-il expliqué, ajoutant que le trafic reprendrait "dès que possible".

Chasse à l'homme

La police a précisé qu'un drone particulièrement grand avait été repéré une cinquantaine de fois depuis mercredi soir près de l'aéroport.

"Nous pensons qu'il a pu être adapté et développé", a commenté l'inspecteur Jason Tingley, précisant que des policiers visionnaient les enregistrements des caméras de vidéosurveillance pour identifier la marque et le modèle du drone.

Le ministère de la Défense a indiqué avoir déployé du matériel spécialisé pour aider la police à repérer les coupables.

"D'énormes efforts sont déployés", a déclaré le ministre des Transports, Chris Grayling, à la BBC. "Nous avons introduit une technologie de pointe à Gatwick" pour traquer les drones, a-t-il ajouté.

Une chasse à l'homme mobilisant plus de 20 unités de police et des dizaines d'agents de police locaux a été lancée pour trouver la ou les personnes qui dirigent les drones.