L'adrénaline du muguet : reportage chez un producteur français

Le soleil n’est pas encore levé mais comme toujours en avril, les lumières de l’entrepôt sont déjà allumées. Sur le parking, deux pick-up identiques, le blanc qui appartient à Bertrand et le noir qui appartient à Louis. Les deux frères Bouyer sont assis dans leur bureau, déjà occupés à examiner les commandes, les comptes rendus sur l’état des fleurs, les horaires des saisonniers et des semi-remorques.

Une heure après notre arrivée sur ce site du bord de Loire, la nuit s’efface enfin et laisse apparaître un parking dorénavant complet. Autour, au plastique blanc recouvrant 8000 hectares de parcelles, viennent contraster des dizaines et des dizaines de petites taches colorées. Ce sont les saisonnières et les saisonniers, qui vont et qui viennent, genoux dans la terre et mains dans le muguet frais.

"Habituellement, on a 30 personnes permanentes, toute l’année, nous explique Louis entre deux parcelles, l’une récoltée, l’autre non. Pour la récolte du muguet, on monte à 350 personnes." Un nombre de mains multiplié par plus de dix car comme le définit Louis, "le muguet est un mangeur de main-d’œuvre" : cultiver un hectare demande 6000 heures de travail, des dizaines de fois plus que toute autre fleur.