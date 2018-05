L'adoption d'enfants étrangers: un parcours de plus en plus difficile

Le nombre d'enfants étrangers adoptés chez nous ne cesse de baisser. En 10 ans, leur nombre a été divisé par deux. Une baisse qui s'explique, entre autres, par le fait que certains pays d'Asie ou d'Amérique du sud ont vu leur situation économique s'améliorer. On y abandonne donc moins d'enfants et on tente d'abord de les faire adopter localement mais chez nous comme de nombreux autres pays d'Europe, il y a aussi moins de candidats à l'adoption. C'est une sujet peu évoqué mais adopter un enfant tient parfois du parcours du combattant. Nous sommes allés à la rencontre d'un de ces couples.

Près de 5 ans d'attente pour Mirjam et François

Mirjam et François Renard nous accueillent dans leur salon. Au milieu d'une montagne de jouets, il y a la petite Ella, presque trois ans: "Nous sommes très heureux, Ella est arrivée il y a trois mois en Belgique, au bout d'une longue attente." nous lance la mère. "On éprouve beaucoup de bonheur, c'est un peu indescriptible." Le père ajoute: "Ça change une vie tout simplement. À partir du moment où on s'est décidés à suivre les premières séances d'information organisées par l'organe communautaire et le retour en Belgique, cinq ans se sont écoulés."

C'est la première fois que je mettais les pieds dans un tribunal

Apparemment, les démarches administratives sont nombreuses et variées. Permis d'aptitude d'abord avec de multiples entretiens psychologiques poussés jusqu'au jugement d'adoption, une procédure pour savoir si le demandeur est apte à être parent.

Mirjam, la mère se souvient: "C'est la première fois que je mettais les pieds dans un tribunal, et c'était pour nous entendre dire qu'on pouvait être parents. C'est assez impressionnant, je pense qu'on était l'affaire facile de la juge pour la journée mais on doit passer par là."

Des congés sans solde pour aller adopter en République Dominicaine

Et puis, il y a le voyage. La République Dominicaine oblige tout candidat à l'adoption, à passer au moins 4 à 5 mois dans le pays. Un stress de plus pour ces futurs parents qui ont tous les deux un travail et surtout un patron: "On a annoncé à nos employeurs qu'on était dans ce parcours de l'adoption, qu'à un moment donné on allait devoir quitter notre travail pour quelques mois. Dans les deux cas, ça s'est bien passé à ce niveau-là. On a eu tous les deux des employeurs compréhensif. Mais Rien n'existe au niveau légal." "Malheureusement, aujourd'hui l'adoption n'est pas un motif pour obtenir un crédit-temps" explique le père "et donc on est complètement hors cadre, hors des sentiers battus, on est obligés de prendre un congé sans solde."

6 petites semaines de congé d'adoption seulement

Mirjam et Francois sont passés par l'ASBL "A la croisée des chemins" qui travaille avec 6 pays différents. La responsable, Véronique Wauters connaît très bien le problème. Elle se bat depuis des années pour les droits des parents adoptifs. "Des parents ont perdu leur travail parce qu'ils partaient adopter. Il y a des employeurs qui disent 'Si tu pars, je te donne ton C4'. C'est arrivé. Ça fait des années que je réclame une protection du travail, comme une femme enceinte est protégée et ne peut pas être licenciée. Ce n'est toujours pas fait."

Et c'est sans compter le congé d'adoption: 6 semaines avant 3 ans, 4 après et rien pour un enfant de plus de 8 ans. Nous sommes très loin des 15 semaines de congés de maternité. Au canada, les parents ont droit à un an de congé d'adoption.

Mirjam la mère adoptive regrette cette discrimination belge "Les besoins sont là, parce que l'enfant a déjà un vécu, ce vécu est générateur de besoins, on a envie aussi de passer du temps avec eux."

Un combat que Véronique Wauters mène aussi depuis longtemps: "Le temps est essentiel pour créer un lien d'attachement. Les études sont nombreuses et montrent qu'il faut au moins 6 mois pour créer un début de lien d'attachement. Et là, il n'y a pas de soutien, ce qui est proposé, ce n'est rien."

Enfin, Une adoption peut aussi coûter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'adoption, parfois un parcours du combattant. Qu'importe pour François, Mirjam et Ella, c'est assurément une nouvelle vie qui commence.