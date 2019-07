L'accord de libre échange UE-Mercosur inquiète les agriculteurs wallons

L'accord de libre échange conclu vendredi dernier entre les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay) et l'Union européenne inquiète le milieu agricole. "Cet accord est un non-sens climatique, écologique et social", dénonce la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA), à l'instar des principaux syndicats agricoles européens.

Discuté depuis vingt ans, cet accord prévoit notamment l'ouverture des pays du Mercosurl à l'industrie européenne, tout particulièrement ses voitures, mais aussi ses produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que ses marchés publics. En contrepartie, ces pays pourront exporter en Europe jusqu'à 99.000 tonnes de viande bovine, 100.000 tonnes de volaille et 180.000 tonnes de sucre par an sans droit de douane. Et c'est là où le bât blesse.

Concurrence

"Dans un contexte économique très difficile pour tous les secteurs de notre agriculture, notre agriculture, et en particulier notre production betteravière et notre élevage allaitant wallon risquent d’être particulièrement impactés", s'inquiète la FWA.

La Fédération nationale du commerce de bétail partage les mêmes craintes. Selon elle, cet accord pourrait "constituer l'arrêt de mort" de la race blanc-bleu-belge. "En effet, les contingents de viande qui seraient octroyés au Brésil, à l'Argentine, au Paraguay et à l'Uruguay seraient essentiellement des pièces à haute valeur ajoutée telles que les entrecôtes et les contrefilets. Actuellement, la différence de prix pour ces pièces entre l'Amérique du Sud et l'Europe est de l'ordre de 5 euros par kilo. Ces arrivées massives vont, par effet domino, pousser également le prix de toutes les autres pièces de boucherie vers le bas", s'inquiète le secrétaire de la fédération Benoit Cassart.

►►► A lire aussi: Automobiles, fromages, pharma : que prévoit l'accord entre l'UE et le Mercosur ?

L'inquiétude est partagée dans les autres pays européens. Le Copa-Cogeca, principal syndicat agricole dans l'UE, dénonçait ce week-end cet accord. Selon le syndicat, "le fossé entre ce qui est demandé aux agriculteurs européens et ce qui est toléré des producteurs du Mercosur".

L'UE et les pays du Mercosur doivent encore élaborer la version finale de leur accord, qui sera ensuite soumis aux Etats membres ainsi qu'au Parlement européen pour ratification.