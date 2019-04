Kriek, asperges et diamants: opération séduction pour douze influenceurs chinois invités en Belgique

Leur tour de Belgique a débuté par la ville d'Anvers. Les influenceurs sont identifiables facilement : ils se promènent avec leur smartphone vissé à la main et parfois aussi une caméra. Ils observent littéralement la ville à travers leurs écrans. Et cette ville ne leur est pas inconnue.

Le couturier exporte déjà des pièces sur le marché asiatique. Il souhaite désormais conquérir le marché chinois. "C'est assez impressionnant. On a fait un live streaming et il y avait un million de viewers !" s'exclame-t-il.

12 influenceurs chinois visitent la Belgique - © Tous droits réservés

Après cette étape consacrée à la mode, le petit groupe s'est rendu dans un restaurant près de la Gare centrale d'Anvers. Une fois de plus, les smartphones sont dégainés à la moindre occasion pour prendre des photos des bâtiments, mais aussi et surtout, des selfies. Une fois à table, le menu est évidemment noir-jaune-rouge. Une soupe aux asperges en entrée. Et puis une kriek pour accompagner des carbonades flamandes. Devant leur assiette, les influenceurs sont dubitatifs. "Ça ressemble à des plats qu'on a chez nous, mais la viande est différente" ou encore "Si j'avais eu le choix, j'aurais préféré manger du riz".

L'après-midi s'est prolongée à l'Antwerp World Diamond Centre. Toujours au pas de course, l'objectif est de découvrir le plus de trésors belges possibles. La semaine se poursuivra avec des visites dans les deux autres régions du pays. D'abord un tour de piste à Spa Francorchamps, ensuite la découverte de la ville de Durbuy et son charme médiéval. Et finalement, la fin de semaine se déroulera à Bruxelles où un atelier chocolat sera au programme.